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Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu
Edirne'de tarihi askeri hastaneden kalan tek duvar, leyleklere yuva oldu.
Etiketler:
yuva
,
TARİHİ HASTANE DUVARI
,
leylekler
,
edirne
Kategori :
Yaşam
Tarih : 02.07.2018
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