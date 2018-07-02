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Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu

Edirne'de tarihi askeri hastaneden kalan tek duvar, leyleklere yuva oldu.

Etiketler: yuva, TARİHİ HASTANE DUVARI, leylekler, edirne
Kategori : Yaşam
Tarih : 02.07.2018
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