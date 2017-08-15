Suriyeliler Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine gitmeye başladı

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli bir grup, Öncüpınar Sınır Kapısı`ndan geçiş yaptı. Kurban Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sisteminde kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına getiriliyor. Suriyeliler, sınır kapısında yoğunluk oluşmaması amacıyla gümrük sahasında Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan mobil hizmet biriminde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.