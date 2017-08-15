  • 15 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.531
    EURO 4.148
  • BIST 108020.65
    ALTIN 144.46
Reklamı Kapat
ÖNCEKİ SONRAKİ

İLGİ ÇEKİCİ GALERİLER

Suriyeliler Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine gitmeye başladı

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli bir grup, Öncüpınar Sınır Kapısı`ndan geçiş yaptı. Kurban Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sisteminde kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına getiriliyor. Suriyeliler, sınır kapısında yoğunluk oluşmaması amacıyla gümrük sahasında Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan mobil hizmet biriminde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.

Etiketler: Suriyeli, öncüpınar sınır kapısı, kurban bayramı
Kategori : Dünya
Tarih : 15.08.2017
29 kez tıklandı
﻿

GALERİ KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER