Suriyeli öğretmenin protez bacak hayali

Suriye`nin İdlib kentinde rejim uçaklarından atılan bombaların okula isabet etmesi sonucu iki bacağını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Nağan Elvan, sığındığı Türkiye`de takılmasını istediği protez bacakla yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor. Ülkesinde ilkokul öğretmeni olan Elvan`ın hayatı 6 ay önce öğrencilerine ders verdiği okulun rejim uçaklarının saldırısına uğramasıyla karardı. Elvan, saldırıda çok sayıda öğrencisi gibi yaralandı. Olay yerinde iki bacağı parçalanan Elvan, uzun süre ülkesinde tedavi gördükten sonra Türkiye`ye sığındı.