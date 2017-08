Suriye'de tavşan çiftliği kuruldu

Suriye`de Halep ilinin muhaliflerin kontrolündeki batı kırsalında, ülke genelinde et fiyatlarındaki pahalılık nedeniyle tavşan çiftliği kuruldu. İç savaşın 6,5 yıldır devam ettiği Suriye`de birçok temel gıda maddesinin yanı sıra kırmızı et fiyatları git gide artıyor. İhtiyaç sahibi halkın mutfağına kırmızı et giremiyor. Bu duruma çözüm bulmaya çalışan Suriyeli yardım derneği Beled, tavşan üretimine başladı. Türkiye`den getirilen 102 dişi ve 36 erkek tavşanla kurulan çiftlikte, iki ayda yaklaşık 700 tavşana ulaşıldı.