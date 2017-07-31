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Sudan'ın "saklı hazinesi" piramitler keşfedilmeyi bekliyor

Sudan`ın başkenti Hartum`un kuzeydoğusunda, UNESCO koruması altındaki 2 bin yıllık Sudan piramitleri, çölün ortasında sunduğu eşsiz manzarayla turistlerin ilgisini bekliyor. Başkentin yaklaşık 200 kilometre kuzeydoğusundaki Bagraviyah köyü yakınlarındaki Meruvah antik kentinde, M.Ö. 720-300 yıllarında inşa edilen ve Nubiya piramitleri olarak da bilinen 255 piramit bulunuyor. Girişleri doğuya bakacak şekilde yapılan, yüksekliği 6 ila 30 metre olan Sudan piramitleri, 2 bin yıllık tarihiyle saklı hazine gibi keşfedilmeyi bekliyor. Sudan piramitleri, ilk bakışta Mısır`daki Giza piramitlerine benzetilse de birçoğunun daha küçük inşa edildiği görülüyor. Yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran bu piramitlerin, Mısır`dakilerden sonra tamamlandığı biliniyor.

Etiketler: UNESCO, sudan, saklı hazinesi, piramit, Hartum
Kategori : Dünya
Tarih : 31.07.2017
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