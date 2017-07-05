Srebrenitsalıların adreslerine ulaştırılamayan mektupları

Srebrenitsalıların, 11 Temmuz 1995`te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı`ndan bir yıl önce, 1994 yılında yurt dışındaki yakınlarına hayatta olduklarını duyurmak için gönderdikleri mektupları adreslerine ulaştıramayan Hollanda askeri, emanetleri hayatta kalmayı başaran Osman Avdic`e teslim etti. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan mektup ve görüntüleri, o yıllarda Potoçari`de görev yapan bir Hollanda askerinden teslim aldığını anlatan Avdic, Srebrenitsalıların, uzaktaki yakınlarıyla irtibata geçmek ve iyi olduklarını duyurmak için yazdıkları mektupları ve çektikleri görüntüleri Hollanda askeri aracılığıyla ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.