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Srebrenitsalıların adreslerine ulaştırılamayan mektupları

Srebrenitsalıların, 11 Temmuz 1995`te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı`ndan bir yıl önce, 1994 yılında yurt dışındaki yakınlarına hayatta olduklarını duyurmak için gönderdikleri mektupları adreslerine ulaştıramayan Hollanda askeri, emanetleri hayatta kalmayı başaran Osman Avdic`e teslim etti. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan mektup ve görüntüleri, o yıllarda Potoçari`de görev yapan bir Hollanda askerinden teslim aldığını anlatan Avdic, Srebrenitsalıların, uzaktaki yakınlarıyla irtibata geçmek ve iyi olduklarını duyurmak için yazdıkları mektupları ve çektikleri görüntüleri Hollanda askeri aracılığıyla ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Etiketler: Srebrenitsalı, Srebrenitsa soykırımı, mektup, hollanda askeri, adres
Kategori : Dünya
Tarih : 05.07.2017
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