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Srebrenitsa kurbanlarının izinde 14 yıl

İkinci Dünya Savaşı`nın ardından Avrupa`da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımında hayatta kalmayı başaran Ramiz Nukic, 14 yıldır soykırım kurbanlarının izini sürüyor. Bosna Hersek`in doğusundaki Srebrenitsa`da 1995`te yaşanan soykırımında öldürülenlerin kemiklerini ve özel eşyalarını bularak yıllardır sevdiklerini arayan kurban yakınlarını bir nebze olsun mutlu etmeye çalışan Nukic, 14 yıldır "ölüm yolu" olarak da bilinen orman yolunda Srebrenitsalı kurbanların kemiklerini ve eşyalarını topluyor.

Etiketler: srebrenitsa, soykırım, sivil, ramiz nukic, İkinci Dünya Savaşı, avrupa
Kategori : Dünya
Tarih : 10.07.2018
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