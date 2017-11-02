  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Dünyanın En Güzel Kokusu 2

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Dünyanın En Güzel Kokusu 2

Hakan ve Derya köklü arkadaşlıklarının ardından birbirlerine aşık olmuş, masalsı bir aşk yaşamışlardır. Aşklarının meyvesi bir de bebekleri olmuştur. Ancak hayat Derya`yı zamansızca Hakan`ın ve bebeğinin yanından almıştır. Derya`nın ölümünün ardından yıkılan Hakan bir türlü toparlayamaz. Arkadaşlarının da yardımıyla kızı Elif Zeyno için hayata tutunmaya çalışır. Bir gün tesadüf eseri güçlü bir kadın olan Canan ile tanışır. Yavaş yavaş Hakan`ın hayatına giren Canan, Hakan`ı tekrar hayata döndürebilecek midir?... "Dünyanın En Güzel Kokusu filminin devam filmi olan yapımın yönetmenliğini bir kez daha Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor. Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal`ın başrolünde oynadığı filmde ayrıca Bertemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay, Esra Ruşan gibi isimler yer alıyor.

Etiketler: vizyondakiler, sinema, film
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 02.11.2017
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