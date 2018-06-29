"Silikon Vadisi"ni bıraktı köyünde girişimci oldu

Amerika`nın Güney Kaliforniya eyaletindeki "Silikon Vadisi"nde 10 yıl kalarak EBAY, Yahoo ve Microsoft gibi firmalarda çalışan yazılım geliştirme uzmanı Sezer Yalçın, KOSGEB`den aldığı destekle kendi köyünde girişimci oldu. Üç yıl önce Amerika`dan Türkiye`ye dönerek Kırklareli`nin Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyüne yerleşen 40 yaşındaki Yalçın, evinin bahçesinde kurduğu atölyesinde geliştirdiği uygulama sayesinde internet aracılığıyla telefondan kontrol edilebilen "Kombimaster" adını verdiği akıllı oda termostatı üretti.