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Şanlıurfa'da "acı" mesai

Tadı, rengi ve kokusuyla Şanlıurfa`da birçok yemeğe lezzet katan, çiğ köftenin olmazsa olmazı isot, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor. Geçimlerini isot satarak sağlayan aileler tarafından alınan biberler, Sırrın bölgesinde, daha çok kadın ve çocuklar tarafından ev veya bahçelerde yıkandıktan sonra sap ve çöplerinden ayrılıyor. Kavurucu sıcağın üzerine acı da eklenince çalışanları bir hayli yoran biberler, elle parçalandıktan sonra makineden geçirilip naylonların üzerinde bir süre bekletiliyor. Zeytinyağı ile harmanlanarak eşsiz tat ve parlaklık kazanan biberler, bu zahmetli ve "acı dolu" yolculuğun ardından isota dönüşüyor.Tadı, rengi ve kokusuyla Şanlıurfa`da birçok yemeğe lezzet katan, çiğ köftenin olmazsa olmazı isot, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor. Geçimlerini isot satarak sağlayan aileler tarafından alınan biberler, Sırrın bölgesinde, daha çok kadın ve çocuklar tarafından ev veya bahçelerde yıkandıktan sonra sap ve çöplerinden ayrılıyor. Kavurucu sıcağın üzerine acı da eklenince çalışanları bir hayli yoran biberler, elle parçalandıktan sonra makineden geçirilip naylonların üzerinde bir süre bekletiliyor. Zeytinyağı ile harmanlanarak eşsiz tat ve parlaklık kazanan biberler, bu zahmetli ve "acı dolu" yolculuğun ardından isota dönüşüyor.

Etiketler: şanlıurfa, lezzet, isot, Acı
Kategori : Yaşam
Tarih : 21.08.2017
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