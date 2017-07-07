San Fermin Festivali`nde boğalarla ilk koşu yapıldı

İspanya`nın kuzeyindeki Pamplona kentinde düzenlenen dünyaca ünlü San Fermin Festivali`nin en büyük etkinliği olan boğalarla koşunun ilki yapıldı. 500 ila 600 kilogram ağırlığındaki 6 boğanın 6 öküz eşliğinde ahırdan çıkarılıp arenaya kadar yaptığı koşuya farklı uluslardan yüzlerce kişi katıldı. ``Encierro" olarak adlandırılan ve kent merkezindeki 875 metrelik yolda yapılan koşuda beyaz pantolon, tişört ve spor ayakkabı giyen katılımcılar, boyunlarına da San Fermin`in sembolü kırmızı fular bağlıyor.