Sagalassos tarih yolculuğuna çıkmak isteyenleri bekliyor

Burdur`un Ağlasun ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi`nde yer alan Sagalassos Antik Kenti, milattan önce 333 yılına dayanan geçmişiyle tarih yolculuğuna çıkmak isteyenleri ağırlamayı bekliyor. Büyük İskender`in fethiyle adını duyuran ve antik Yunan`da Pisidya`ya başkentlik yapan Sagalassos`ta, kazı ve restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Zamana meydan okuyan yapısıyla misafirlerini tarihi bir yolculuğa çıkaran antik kenti, yılın ilk 6 ayında 14 bine yakın turist ziyaret etti.