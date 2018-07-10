Avrupa`da İkinci Dünya Savaşı`nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı`nın 11 Temmuz`da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek 35 kurbanın defin işlemleri için hazırlıklar tamamlandı. Srebrenitsa`daki soykırımın 23`üncü yılında Potoçari Anıt Mezarlığı`nda toprağa verilecek kimliği belirlenen 35 kişinin mezarı kazılarak defin için hazır hale getirildi. Bu yıl toprağa verilecek 35 kurbanın en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Vesid İbric, en yaşlısı ise 71 yaşında öldürülen Sahin Halilovic. 11 Temmuz`da defnedilecek kurbanlar arasında ayrıca, orman yolunda 6 aylık hamileyken eşi ile öldürülen Remzija Dudic de bulunuyor. Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıktaki toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 610`a yükselecek.