Avrupa`da İkinci Dünya Savaşı`nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının bu yılki anma törenlerinde kimliği belirlenen 70 kurban toprağa verilecek. Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümünde Potoçari Anıt Mezarlığı`nda bu yıl toprağa verilecek kurbanlardan en genci öldürüldüğünde 15 yaşında olan Damir Suljic, en yaşlısı ise 72 yaşında öldürülen Alija Salihovic. Soykırımın yıl dönümü olan 11 Temmuz`da her yıl toplu cenaze ve anma törenlerinin düzenlendiği Potoçari Anıt Mezarlığı`nda toplam 6 bin 504 kurbanın mezarı bulunuyor.