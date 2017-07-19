"Peygamberler şehri"nde UNESCO heyecanı

Dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe Arkeolojik alanının, önümüzdeki yıl Dünya Kültür Mirasına aday gösterilecek olması Şanlıurfa`da heyecan oluşturdu. Kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963`te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe`deki kazılar 54 yıldır sürüyor. Ziyaretçiler, üst çatı çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Göbeklitepe`nin, Türkiye`nin "en büyük müzesi" unvanını alan Şanlıurfa Müze Kompleksinde yer alan imitasyonlarını görme imkanı buluyor.