İsviçre'nin önde gelen saat üreticisi Patek Philippe'in New York'taki İtalyan restoranı Cipriani'de "Saatlerin Sanatı, Büyük Sergi New York 2017 (The Art of Watches, Grand Exhibition New York 2017)" adıyla açtığı geçici saat müzesi yoğun ilgi görüyor.