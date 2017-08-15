New York'ta Trump karşıtı gösteri

ABD`nin Virginia eyaletindeki ırkçı olaylar ve ABD Başkanı Donald Trump`ın Venezuela ile Kuzey Kore`ye yönelik yaptığı açıklamalar, New York`da protesto edildi. Trump Tower`da toplanan yüzlerce kişi, Virginia`nın Charlottesville kentindeki ırkçı olayları kınadı. Taşıdıkları Trump, ırkçılık, faşizm ve savaş karşıtı pankartlarının yanı sıra kostüm giyen gruptakiler, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Birçok grubun desteklediği programda çok sayıda temsilci kalabalığa hitap etti. ABD`nin karşı karşıya bulunduğu ırkçı ve nefret suçlarının toplumsal anlamda büyük tehlike potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.