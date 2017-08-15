  • 15 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.151
  • BIST 109537.36
    ALTIN 144.62
Reklamı Kapat
ÖNCEKİ SONRAKİ

İLGİ ÇEKİCİ GALERİLER

New York'ta Trump karşıtı gösteri

ABD`nin Virginia eyaletindeki ırkçı olaylar ve ABD Başkanı Donald Trump`ın Venezuela ile Kuzey Kore`ye yönelik yaptığı açıklamalar, New York`da protesto edildi. Trump Tower`da toplanan yüzlerce kişi, Virginia`nın Charlottesville kentindeki ırkçı olayları kınadı. Taşıdıkları Trump, ırkçılık, faşizm ve savaş karşıtı pankartlarının yanı sıra kostüm giyen gruptakiler, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Birçok grubun desteklediği programda çok sayıda temsilci kalabalığa hitap etti. ABD`nin karşı karşıya bulunduğu ırkçı ve nefret suçlarının toplumsal anlamda büyük tehlike potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

Etiketler: trump, new york, IRKÇI, gösteri
Kategori : Dünya
Tarih : 15.08.2017
12 kez tıklandı
﻿

GALERİ KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER