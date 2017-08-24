New York'ta Colin Kaepernick'e destek gösterisi

ABD`nin New York kentinin Manhattan bölgesinde Colin Kaepernick`e destek için bir araya gelen göstericiler, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) karşıtı protesto düzenledi. Eski Amerikan Futbolu oyuncusu, Colin Kaepernick, hazırlık maçlarında Ulusal Marş çalınırken ayağa kalkmayarak ülkede siyahlara uygulanan polis şiddetini protesto etmişti. Gösteride, "Siyah Hayatlar Önemlidir", "Kaepernick Tekrar İşe Alına Dek NFL`yi Boykot Edelim", "Siyahları Öldürmekten Vazgeçin" yazılı dövizlere de yer verildi.