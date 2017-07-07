  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.621
    EURO 4.13
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.093
ÖNCEKİ SONRAKİ
İlk günkü beyazlık

İLGİ ÇEKİCİ GALERİLER

İlk günkü beyazlık

Beyaz gömleklerin, havluların, çarşafların, yastık kılıflarının zamanla sararmasından şikayetçi olanlara sözümüz. Ama artık onları sonsuza kadar bembeyaz saklayabileceksiniz. Tek yapmanız gereken onları yıkarken son kurulama devrinden hemen önce 1,5 su bardağı beyaz sirke kullanmak. Diğer bir yöntem ise sıcak suya bir su bardağı beyaz sirke eklemek ve beyaz çamaşırları bir gün boyunca suyun içinde bekletmek. Ertesi gün ise çamaşır makinesinde her zamanki gibi yıkamanız farkı görmeniz için yeterli.

Etiketler: çamaşırlarda beyaz sirke, beyaz sirke
Kategori : Sağlık
Tarih : 07.07.2017
241 kez tıklandı
﻿

GALERİ KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER