İlk günkü beyazlık

Beyaz gömleklerin, havluların, çarşafların, yastık kılıflarının zamanla sararmasından şikayetçi olanlara sözümüz. Ama artık onları sonsuza kadar bembeyaz saklayabileceksiniz. Tek yapmanız gereken onları yıkarken son kurulama devrinden hemen önce 1,5 su bardağı beyaz sirke kullanmak. Diğer bir yöntem ise sıcak suya bir su bardağı beyaz sirke eklemek ve beyaz çamaşırları bir gün boyunca suyun içinde bekletmek. Ertesi gün ise çamaşır makinesinde her zamanki gibi yıkamanız farkı görmeniz için yeterli.