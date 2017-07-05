Nakış nakış tarihi yapıları süslüyor

Osmanlı süsleme sanatı nakkaşlığa gönül veren Önder Narin, 27 yıldır devasa mabet ve sarayların duvarlarını fırça darbeleriyle oya gibi işliyor. Camiler ve tarihi saraylara kurduğu örümcek ağını andıran iskelelerin üzerinde duvarları süsleyen Narin, ekibiyle birlikte nakşettiği süslemelerle gelecek nesillere tarihin izlerini bırakıyor. Bugüne dek Türkiye`nin dört bir yanındaki yüzlerce caminin yanı sıra Çeçenistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Bosna Hersek Kayseri Camisi gibi önemli işlere imza atan nakkaş, sanatını şimdilerde Çamlıca Camisi`nde icra ediyor.