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Milyon dolarlık Broadway müzikalleri parkta seyirciyle buluştu

ABD`nin Chicago kentinde düzenlenen Broadway Yaz Konseri kapsamında bütçeleri milyon dolarla ifade edilen dünyaca tanınmış müzikallerden kesitler Millennium Park`ta sanatseverlere sunuldu. Kentin en popüler etkinliklerinden biri kabul edilen programda Aladdin, Beautiful, Les Miserables, Motown, Waitress ve Wicked gibi dünyaca tanınmış eserlerin de aralarında olduğu 10 Broadway müzikalinden bölümler seslendirildi. Millennium Park`taki Pritzker Pavilion Sahnesi`ndeki ücretsiz etkinliğe adeta akın eden Amerikalılar, alana sığmayınca parkın farklı noktalarında müzikal eşliğinde piknik yapmayı tercih etti.

Etiketler: chicago, Broadway müzikalleri
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 15.08.2017
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