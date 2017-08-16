Mevsimlik tarım işçilerinin Karadeniz'de çileli mesaisi başladı

Fındık hasadının başladığı Karadeniz Bölgesi`ne, Güneydoğu Anadolu`dan gelen binlerce mevsimlik tarım işçisi, çadırlarda zorlu şartlarda yaşamak zorunda kalıyor. Çarşamba ilçesine fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçileri, ilçenin çeşitli alanlarında kurdukları çadırlarda zorlu bir yaşam sürüyor. İşçiler günün ilk saatlerinde fındık bahçelerinin yolunu tutarken kadınlar taşıdıkları sularla çadırların kenarında çamaşır yıkamaya, yemek yapmaya çalışıyor. Çocuklar ise sağlıksız şartlara aldırmadan oyun oynuyor.