Kuzey Kore'nin Guam'a saldırı tehdidi

Kuzey Kore`nin geçtiğimiz hafta, ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam`la alakalı tehdidinin ardından gözler Guam`a çevrilirken, Kuzey Kore haber ajansı KCNA`nın resmi kaynaklara dayandırdığı haberde, Kuzey Kore ordusunun kendisine sunduğu planları değerlendiren Devlet Başkanı Kim Jong-un, daha önce ilan edilen denemeyi "şimdilik" askıya aldığı bildirildi. Analistler, Kuzey Kore`nin sahip olduğu füzelerden bazılarının Pasifik Okyanusu`nda yer alan Guam Adası`nı vurabilecek kapasitede olduğunu belirtmişti. ABD ile Kuzey Kore arasındaki bu krize rağmen turistler ve yerel halk günlük yaşantılarına devam etti.