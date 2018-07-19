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Kuyuya düşen yavru kediyi AKUT gönüllüleri kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi, AKUT ekibince kurtarıldı.

Etiketler: yavru kedi, Muğla, bodrum, akut
Kategori : Türkiye
Tarih : 19.07.2018
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