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Kuşatma altındaki Doğu Guta'da atık plastiklerden gaz üretiliyor

Suriye`de başkent Şam`a bağlı Doğu Guta bölgesinde yaşayan halk, Aralık 2012`den bu yana askeri kuşatma altında olan bölgede zor şartlar altında geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Doğu Guta`da muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayan bir grup Suriyeli, 2014`ten beri topladıkları plastik atıklardan ilkel yöntemler kullanarak sıvı yakıt elde ediyor. Likit yakıt üretirken açığa çıkan gazın da kullanılabileceğini keşfeden Suriyeliler, tüplere doldurdukları bu gazı satarak hem geçiniyor hem de ailelerin mutfaklarına ucuz yakıt sağlıyor.

Etiketler: Suriye, Şam, doğu guta
Kategori : Dünya
Tarih : 05.07.2017
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