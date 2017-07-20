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Kurs ücretlerini el işi göz nuru ürünlerle ödeyecekler

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği mezunu 4 kız arkadaş, hazırlandıkları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için gidecekleri kursun masraflarını karşılamak için takı, portre çizimi ve ev aksesuarları gibi el işlerini sosyal medya üzerinden satıyor. Çok yakın arkadaş olan öğretmen adayları Hatice Kübra Aydın (soldan 2), Yüsra Dirik (sağdan 2), Sümeyye Hocaoğlu (sağda) ve Rabia Nazlı (solda) üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmenlik hayallerini kavuşmak için birlikte iyi bir dershanede eğitim almaya karar verdi ve masrafları karşılamak için el emeği göz nuru ürettikleri takı, dijital resim ve ev eşyası süslerini internet üzerinden satmaya başladı.

Etiketler: takı, portre, masraf, kurs, ev aksesuar
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 20.07.2017
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