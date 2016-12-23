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Kubilay'ın şehit edilişinin 86'ıncı yılı

Menemen'de, 86 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, törenle anıldı.

Etiketler: tören, şehit, menemen, kubilay, asteğmen mustafa fehmi kubilay
Kategori : Türkiye
Tarih : 23.12.2016
34 kez tıklandı
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