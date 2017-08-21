Kralın "Geyik avı"nın Türkiye'ye iadesi isteniyor

Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fransa`nın Louvre Müzesi`nde sergilenen Hitit Kralı Maradas`ın atlı araba üzerinde geyik avının betimlendiği kabartmanın, UNESCO`nun "Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi"nde yer alan Aslantepe Höyüğü`nden 1891`de çıkarıldığını belirledi. TRT`nin 1986`da hazırladığı Malatya belgeselinde de bahsedilen eserin, Türkiye`ye iadesi için çalışma başlatıldı. Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasına sahne olan Malatya`daki Aslantepe Höyüğü, duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutuyor.