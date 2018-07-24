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Kolombiya'nın Antioquia kentinde altın madenciliği

Kolombiya`nın Remedios kentinde, madenciler, yerin 400 metre altında bulunan "El Aguinaldo" altın madeninde çalışıyor. Altın madenlerinin bulunduğu Segova ve Remedios belediyelerindeki Antik birimin yaptığı açıklamada, son 170 yılda dağlardan yaklaşık 5 milyon ons altın çıkarılırken 142 ton da metal elde edildiği bildirildi. İki yüz yıldan bu güne kadar bir madencilik geleneği olan ve 65,000`den fazla insanın çalıştığı bu sektörde, materyallerin farklı türde arayışı için her iki kentin çalışanı da emek harcıyor

Etiketler: madenciler, kolombiya, antioquia, ALTIN MADENCİLİĞİ
Kategori : Dünya
Tarih : 24.07.2018
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