Kolombiya'nın Antioquia kentinde altın madenciliği

Kolombiya`nın Remedios kentinde, madenciler, yerin 400 metre altında bulunan "El Aguinaldo" altın madeninde çalışıyor. Altın madenlerinin bulunduğu Segova ve Remedios belediyelerindeki Antik birimin yaptığı açıklamada, son 170 yılda dağlardan yaklaşık 5 milyon ons altın çıkarılırken 142 ton da metal elde edildiği bildirildi. İki yüz yıldan bu güne kadar bir madencilik geleneği olan ve 65,000`den fazla insanın çalıştığı bu sektörde, materyallerin farklı türde arayışı için her iki kentin çalışanı da emek harcıyor