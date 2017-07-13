Karanlık geceyi unutturmayacak müze

Fetullahçı Terör Örgütü`nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı halkın gösterdiği kahramanlık, Türkiye`de ilk kez Gaziantep`te kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi`yle gelecek nesillere aktarılacak. Dört ayrı bölümden oluşan müzede, TRT`deki korsan bildiri yayını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın canlı yayın konuşmasıyla halkı sokağa davet etmesi, Ömer Halisdemir`in şehit edilmesi, tankların köprüyü kapatması, savaş uçakları ve helikopterlerin bombardımanı ile darbenin bastırılması sürecinde kaydedilen görüntülere yer veriliyor.