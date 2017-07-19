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"Kamerunlu Selma" 10 günde Adana'ya alıştı

Suudi Arabistan`da yaşadıkları sırada annesinin kendisini 3 yaşında Kamerun`a götürmesi nedeniyle ayrıldığı babası ile 21 yıl sonra kavuşan Kamerunlu Selma Halil, babasının yaşadığı Adana`ya alıştı. Karataş ilçesine bağlı Tuzkuyusu Mahallesinde babası Halil Sarı, üvey annesi Fatma, üvey kardeşleri Zehra, Furkan ve Bekir ile birlikte yaşayan Selma, bir yandan misafirlerle ilgilenirken öte yandan ev işlerine de yardımcı oluyor. Evde temizlik yapmaktan misafirlere ikram hazırlamaya kadar birçok işi yapan Selma, elektrik süpürgesiyle evi temizliyor, kendisini görmeye gelen akrabalarına ve ev halkına sofra hazırlıyor.

Etiketler: Suudi Arabistan, kamerunlu selma, Adana
Kategori : Yaşam
Tarih : 19.07.2017
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