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İsrail'in yeni yaptırımları Gazze'deki hayati sektörleri tehdit ediyor

Yıllardır devam eden abluka nedeniyle uzun süredir zor durumda olan Gazze`yi, İsrail`in getirdiği yeni yaptırımlar sonrası daha da zor günler bekliyor. İsrail`in Gazze`ye yönelik yeni yaptırımlarının, başta sanayi olmak üzere tüm sektörleri yakından etkileyeceği, ham madde ve malzeme girişi yasaklanan inşaat sektörünün de bunlar arasında yer alacağı bildirildi. Gazze`deki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı`ndaki ihracat ve ithalatı askıya alması, kente inşaat malzemelerin girmemesi ve yeni yapılan binalarda inşaatın durdurulmasına neden oldu.

Etiketler: yaptırım, sanayi, israil, gazze
Kategori : Dünya
Tarih : 13.07.2018
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