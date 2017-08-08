Hindistan'daki Arakanlı Müslüman sığınmacılar

Myanmar`da kendilerine uygulanan şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya), Hindistan`ın başkenti Yeni Delhi`deki sığınmacı kampında zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği`nin (OHCHR) raporunda, Myanmar güvenlik güçlerinin bölgede yürüttükleri operasyonlarda, adam kaçırma, yargısız infaz, yağmalama ve darp gibi pek çok insanlık suçu işlediği belirtilmişti. Tayland, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkeler, çok sayıda Arakanlı Müslüman sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Yeni Delhi`ye gelmeden önce Uhlonge köyünde balıkçı olarak çalışan 18 yaşındaki Zahid de (fotoğrafta), Myanmar`daki şiddetten kaçanlardan biri ve dünyanın onları görmezden geldiğini anlatabilmek adına o da dünyaya gözlerini kapatarak poz veriyor.