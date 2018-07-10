  • 10 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.729
    EURO 5.548
  • BIST 96914.61
    ALTIN 190.68
Reklamı Kapat
ÖNCEKİ SONRAKİ

İLGİ ÇEKİCİ GALERİLER

Haliç'te deniz taksilerde yangın

Haliç'te deniz taksilerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Etiketler: yangın, itfaiye, haliç, deniz taksi
Kategori : Türkiye
Tarih : 10.07.2018
0 kez tıklandı
﻿

GALERİ KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER