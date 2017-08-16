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Güneydoğu turizmine bayram dopingi

Köklü tarihi ve inanç turizmindeki potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesine, yaz sıcaklarının da etkisini kaybetmeye başlayacağı Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akını bekleniyor. Bölgenin önde gelen merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa`da Hazreti İbrahim`in doğduğu rivayet edilen makamın bulunduğu tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, konik kubbeli evlerin bulunduğu Harran ilçesi ile bir kısmı sular altında kalan Halfeti ilçesi ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer alıyor.

Etiketler: ziyaretçi, turizm, turist, kurban bayramı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Kategori : Türkiye
Tarih : 16.08.2017
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