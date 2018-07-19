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Görevlendirme yapılan ilçe renklendi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Başkale Belediyesince, ilçe merkezindeki 3 bin metrekarelik alan temizlenerek kent meydanına dönüştürüldü. Başkale Belediyesi tarafından hazırlanan "Kent Meydanı ve Panaromik Park" Projesi, kent merkezinde daha önce çöp alanı olarak kullanılan bölgenin temizlenerek, meydana dönüştürülmesiyle hayata geçirildi. İlçenin doğal güzelliklerini yansıtan minyatür ile resimlerin bulunduğu 3 bin metrekarelik meydan, duvarlara yapılan devasa resimlerin yanı sıra oturma bankları, havuz ve panoramik ışık gösterileriyle vatandaşın beğenisini kazandı.

Etiketler: proje, kent meydanı ve panaromik park, başkale belediyesi
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 19.07.2018
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