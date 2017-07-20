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Göçerlerin yayladaki zorlu yaşamı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havaların ısınmasıyla Muş`taki yaylalara çıkan göçerlerin teknolojiden uzak, zorlu ancak bir o kadar renkli yaşamları dikkati çekiyor. Çevre il ve ilçelerden gelerek Muş`taki serin yaylalara çıkan göçerler, teknolojiden uzak her gün yüzlerce koyundan sağdıkları sütle elde ettikleri peyniri eşeklere yükleyerek tüccarlara satıyor. Göçerlerin çocukları ise annelerinin sütten kestiği kuzuları biberonla besliyor, yaylada kardeşlerinin beşiklerini sallıyor ve diledikleri gibi oyunlar oynuyor.

Etiketler: Yayla, yaşam, Muş, koyun, göçerler
Kategori : Yaşam
Tarih : 20.07.2017
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