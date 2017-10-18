  • 18 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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1. Hayalet Karides

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1. Hayalet Karides

Cam Karides olarak da bilinen, bu içi görünen kabuklu, tatlı sularda yaşar ve iyi bir çöpçüdür.

Etiketler: transparan, hayvan
Kategori : Çevre
Tarih : 18.10.2017
86 kez tıklandı
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