"Fırat'ın çakılları" kadınların elinde "taş bebeğe" dönüşüyor

Şanlıurfa`nın Halfeti ilçesinde düzenlenen kursa katılan kadınlar, Fırat Nehri`nden toplanan çakıllardan yöresel kıyafetli taş bebekler üretiyor. Halfeti Halk Eğitim Merkezinde (HEM) düzenlenen "Yöresel Taş Bebek Sanatı" kursuna katılan kadınların, Fırat`tan toplanan çeşitli büyüklüklerdeki çakıllardan ürettikleri taş bebeklerle hem aile bütçesine hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlamaları amaçlanıyor. Büyük taşlarla bebeğin gövdesini oluşturan kursiyerler, orta büyüklüklerdeki taşlarla başını, küçüklerle ise ayaklarını yapıyor. Tutkalla yapıştırdıkları taşları seramik hamuruyla kaplayan, ardından da boya ve vernikle süsleyen kadınlar, taşları yöresel kıyafetli bebeklere dönüştürüyor.