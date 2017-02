Dünyanın en büyük ev dekorasyonu, hediyelik eşya ve el sanatları fuarı NY NOW, ilk tam gün etkinlikleriyle New Yorklulara kapılarını açtı. Binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, 2,400'den fazla markanın on binlerce ürününe Manhattan'da bulunan Javits Kongre Merkezi'nde ev sahipliği yapıyor. Bu sene İstanbul Ticaret Odası, bir ilki gerçekleştirerek milli katılım desteğiyle altı Türk şirketine fuarda stant açtı.