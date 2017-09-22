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Erbaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazını kıldırıp vaaz verdi.

Etiketler: vaaz, namaz, hacı bayram camisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Kategori : Türkiye
Tarih : 22.09.2017
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