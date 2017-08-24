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Engelliler için 3D yazıcılar ile "Kendin Yap" projesi

Kolombiya`nın başkenti Bogota`da Materialization 3D Vakfı`nın "Do it yourself" (Kendin Yap) isimli projesi kapsamında, doğuştan engelli ya da savaş, kaza veya doğal afet sonucu el ve ayaklarını kaybeden insanlar için üç boyutlu yazıcılar kullanılarak mısır nişastası ile protez uzuvlar üretiliyor. Vakfın gönüllüleri, protez yapımında yararlanılan yüksek teknoloji ürünü yazıcıların kullanımını, Build It Workspace stüdyosunda katılımcılara öğretiyor. Doğuştan sol kolu olmayan vakıf gönüllülerinden 26 yaşındaki genç grafik tasarımcı Johan Garcia da projede yer alıyor.

Etiketler: yazıcılar, yazıcı, protez, kolombiya, engelliler, bogota, 3D
Kategori : Dünya
Tarih : 24.08.2017
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