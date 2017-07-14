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Engellere ayak parmaklarıyla meydan okuyor

Gazze Şeridi`nin güneyinde yaşayan doğuştan kolları olmayan Abdurrahim Ebu Hışan, hayata ayak parmaklarıyla tutunmaya çalışıyor. Üniversite mezunu 28 yaşındaki Ebu Hışan, eşi ve 3 çocuğu ile derme çatma küçük bir odada hayatını idame ettirmeye çabalıyor. Engellere ayak parmaklarıyla meydan okuyan Ebu Hışan`ın tek arzusu ailesini geçindirebilecek bir işe sahip olmak. Hayatının ilk yıllarında vücut dengesini sağlayamadığı için yürümek başta olmak üzere birçok konuda zorluk çekmesine rağmen azmini kaybetmeyen genç adam, şimdi yemek, içmek, çay demlemek ve yazmaktan, kişisel bakımına; çocuklarıyla ilgilenmekten, telefon ve bilgisayar kullanmaya kadar hemen her türlü işini maharetle kullandığı ayak parmaklarıyla gerçekleştirebiliyor.

Etiketler: gazze şeridi, engeller, ayak, abdurrahim ebu hışan
Kategori : Yaşam
Tarih : 14.07.2017
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