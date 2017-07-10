Ellerinde fotoğraftan başka hiçbir şey kalmadı

Avrupa`da İkinci Dünya Savaşı`nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının bu yılki anma törenlerinde kimliği belirlenen 71 kurban toprağa verilecek. Srebrenitsa’nın, 11 Temmuz 1995’de Sırp birlikler tarafından işgal edilerek 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın acısı, aradan 22 yıl geçmesine rağmen kalanların yüreğinde hiç dinmedi. Bazı kurban yakınları hala eşlerini, oğullarını, babalarını ve kardeşlerini toprağa vermek için beklemeye devam ederken, yaklaşık bin 100 kurbanın cesedine ulaşılamaması yakınlarının umutlarını her geçen gün tüketiyor. Avrupa’nın orta yerinde gerçekleşen soykırımın boyutları ve vahşeti yaşayanların ve tanık olanların kanını dondururken, kurban yakınlarının ortak söylemi ise “elimde fotoğrafından başka hiçbir şey kalmadı” oluyor. Hurija Mehmedovic (fotoğrafta), en son güvenli bölgeye ulaşmak için girdikleri ormanda görülen oğlu ve eşinin bulunan birkaç kemiğini bu yıl düzenlenecek cenaze töreninde toprağa verecek.