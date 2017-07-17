"Dünyanın en eski gülücüğü" Karkamış'ta

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olan Karkamış`ta Türk-İtalyan ekip tarafından gün ışığına çıkarılan 3 bin 700 yıllık testinin üzerindeki "gülücük" emojisi dikkati çekiyor. Gaziantep`in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde yer alan "Karkamış Antik Kenti"nde yürütülen kazılara başkanlık eden İtalya`nın Bolonya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nikolo Marchetti, "Nekropol alanında çeşitli küpler, kaplar bulduk. Bunlardan en ilginci, milattan önce 1700 yılına ait üzerinde gülücük emojisi bulunan bir testi. Bu testi şerbet içmek için kullanılmış. Muhtemelen dünyanın en eski gülümsemesi. Bunu yapan usta ne amaçla bu emojiyi çizmiş bilemiyoruz ancak biz gülücük olarak nitelendiriyoruz." dedi.