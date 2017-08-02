Deniz üstünde yürümek için Kızkumu'na geliyorlar

Muğla`nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve etrafını çeviren ormanlarla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Orhaniye köyü, efsanevi Kızkumu Plajı`nın ünü sayesinde her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Kızkumu`nda yaklaşık bir saat kalan yerli ve yabancı turistler, Poseidon çayırlarının bir arada tuttuğu kumlardan denize doğru uzanan yaklaşık 2 metre genişliğindeki yolda yürüyor. 600 metre uzunluğundaki yolu adımlayan ziyaretçiler, suyun üzerinde yürüyormuş hissine kapılıyor.