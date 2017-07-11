Dedelerinden kalan asırlık konağı müzeye çevirdiler

Bayburt`un Çayıryolu köyünde yaşayan Aktaş ailesi, dedelerinden kalan asırlık Hacı Hasanoğulları Konağı`nda kaybolmaya yüz tutmuş farklı tarım aletleri ve mutfak gereçlerini sergiliyor. Herhangi bir maddi beklentileri olmadan Anadolu kültüründe geçmişte kullanılan birçok eşyayı hem gelecek nesillere aktarmak hem de korunmasını amaçlayarak kent merkezine 27 kilometre mesafedeki Bayburt-Erzincan karayolu güzergahındaki köylerinde sergileyen aile, asırlardır tarım yapılan bu topraklarda tarım ve kırsal yaşam kültürünün tanıtılmasına katkı yapıyor.