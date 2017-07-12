Darbe girişiminden bir yıl sonra yaralandıkları yerdeler

Fetullahçı Terör Örgütü`nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016`daki darbe girişimi sırasında gazi olan 11 kişi, yaralandıkları noktada bir yıl sonra fotoğraflandı. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü Akıncı Üssü`ne gelerek darbecilere karşı koyanlardan 38 yaşındaki öğretmen Derya Obacıklı, yeni adıyla Mürted Hava Meydan Komutanlığı nizamiyesi önünde duygularını anlattı. Obacıklı, "Bir yıl sonra aynı yere gelmek karmaşık duygulara yol açtı. Yine yaşadığım tek duygu gururdu. O gün, tekrar gözümün önünden geçti. Bu hainlere tarihimizde olduğu gibi şimdi de daha sonra da hiç bir zaman meydan vermeyeceğimizi ve kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizi içimden geçirdim." dedi.