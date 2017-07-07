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Dağ köylerinde sıcak havada zorlu buğday hasadı

Türkiye`de yılın ilk buğday hasadının yapıldığı Çukurova`da arazi koşulları nedeniyle biçerdöver giremeyen yüksek kesimlerdeki tarlalarda çiftçiler ürünleri orakla biçip sırtlarında patozlara taşıyor.Kadirli ilçesinde Toroslar`ın eteklerinde buğday ekimi yapan üreticiler, engebeli arazilerine biçerdöver giremediği için hasadı asırlardır geleneksel yöntemlerle yapıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalarının yolunu tutan üreticiler, oraklarla buğdayları keserek hasat ediyor, kesilen buğdayları iple bağlayarak sırtlarında patoza kadar taşıyor.

Etiketler: sıcak hava, dağ köyleri, çukurova, çiftçi, buğday hasadı, biçerdöver
Kategori : Türkiye
Tarih : 07.07.2017
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