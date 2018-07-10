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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.15`te Azerbaycan`ın başkenti Bakü`ye geldi. 24 Haziran`da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi`nin ardından yurt dışına ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan`ı, Haydar Alivev Havalimanı`nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye`nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer karşıladı.

Etiketler: türkiye cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, başkan erdoğan, başkan, bakü, Azerbaycan
Kategori : Dünya
Tarih : 10.07.2018
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